Попереднім рішенням УЄФА виключив іспанську команду з єврокубків, пригадавши стару справу про договірні матчі. Осасуна не збиралася здаватися без бою і подала апеляцію.

УЄФА викинув іспанський клуб з єврокубків – заміна відома

Як повідомляє Marca, Спортивний арбітражний суд (CAS) у вівторок, 25 липня, розглянув нові докази, які надали іспанці, і ухвалив рішення на користь клубу. УЄФА дійшов висновку, що Осасуна "стала жертвою подій, які відбулися майже десять років тому". Футбольні чиновники також "оцінили ініціативність клубу щодо з'ясування усіх фактів".

Таким чином Осасуна вперше за 16 років зіграє в єврокубках, а саме в Лізі конференцій. Нагадаємо, що в минулій кампанії памплонці посіли сьому сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.

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