Екс-легіонер Говерли натякнув на участь у договірних матчах – в Росії такого не було
Форвард Дам'єн Ле Таллек пригадав непрості часи виступів за Говерлу, президентом якої був Олександр Шуфрич.
"У Росії мені жодного разу не пропонувал "здати" гру. Але коли грав в Україні, іноді здавалося, що я беру участь в дивних матчах. Тому що на полі відбувалися незрозумілі речі: людина просто забігала в штрафний і падала, а суддя призначав пенальті. Хоча за хвилину до цього не помічав стовідсоткові фоли в іншому штрафному.
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Я нічого не стверджую: не чув і не бачив, щоб хтось брав гроші, і взагалі не впевнений, що це були договірні матчі. Але кілька разів мені здавалося, що це вони. Тому що в Росії, наприклад, таких відчуттів не було жодного разу. Я впевнений на сто відсотків, що все було чисто", – заявив Ле Таллек в інтерв'ю Sport24.
Нагадаємо, французький форвард виступав за Говерлу з 2012 по 2014 роки, після чого приєднався до Мордовії. Нещодавно 30-річний нападник отримав російський паспорт.