"У Росії мені жодного разу не пропонувал "здати" гру. Але коли грав в Україні, іноді здавалося, що я беру участь в дивних матчах. Тому що на полі відбувалися незрозумілі речі: людина просто забігала в штрафний і падала, а суддя призначав пенальті. Хоча за хвилину до цього не помічав стовідсоткові фоли в іншому штрафному.

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Я нічого не стверджую: не чув і не бачив, щоб хтось брав гроші, і взагалі не впевнений, що це були договірні матчі. Але кілька разів мені здавалося, що це вони. Тому що в Росії, наприклад, таких відчуттів не було жодного разу. Я впевнений на сто відсотків, що все було чисто", – заявив Ле Таллек в інтерв'ю Sport24.

Нагадаємо, французький форвард виступав за Говерлу з 2012 по 2014 роки, після чого приєднався до Мордовії. Нещодавно 30-річний нападник отримав російський паспорт.

Як відрізнити договірний матч від чесної гри