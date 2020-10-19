Форвард підписав контракт з піщанокопською Чайкою на один рік, повідомляє Transfermarkt.

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Балашов влітку приєднався до іншого російського клубу, Тамбова. Провів 5 матчів за два місяці і несподівано розірвав угоду. Тепер 29-річний гравець спробує свої сили на нижчому рівні, оскільки Чайка виступає не у РПЛ, а в ФНЛ.

Нагадаємо, серед українських клубів Балашова були Олімпік, Чорноморець та Говерла. Також в його активі 2 матчі за молодіжну збірну України.

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