Балашов знайшов новий клуб у Росії – довелося йти у нижчий дивізіон
09:18 - Читать на русском
Український нападник Віталій Балашов вирішив залишитися у Росії.
Форвард підписав контракт з піщанокопською Чайкою на один рік, повідомляє Transfermarkt.
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Балашов влітку приєднався до іншого російського клубу, Тамбова. Провів 5 матчів за два місяці і несподівано розірвав угоду. Тепер 29-річний гравець спробує свої сили на нижчому рівні, оскільки Чайка виступає не у РПЛ, а в ФНЛ.
Нагадаємо, серед українських клубів Балашова були Олімпік, Чорноморець та Говерла. Також в його активі 2 матчі за молодіжну збірну України.
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