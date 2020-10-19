Экс-легионер Говерлы намекнул на участие в договорных матчах – в России такого не было
Форвард Дамьен Ле Таллек вспомнил непростые времена выступлений за Говерлу, президентом которой был Александр Шуфрич.
"В России мне ни разу не предлагали "сдать" игру. Но когда играл в Украине, иногда казалось, что я участвую в странных матчах. Потому что на поле происходили непонятные вещи: человек просто забегал в штрафную и падал, а судья назначал пенальти. Хотя за минуту до этого не замечал стопроцентные фолы в другой штрафной.
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Я ничего не утверждаю: не слышал и не видел, чтобы кто-то брал деньги, и вообще не уверен, что это были договорные матчи. Но несколько раз мне казалось, что это они. Потому что в России, например, таких ощущений не было ни разу. Я уверен на сто процентов, что все было чисто", – заявил Ле Таллек в интервью Sport24.
Напомним, французский форвард выступал за Говерлу с 2012 по 2014 годы, после чего присоединился к Мордовии. Недавно 30-летний нападающий получил российский паспорт.