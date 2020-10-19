"В России мне ни разу не предлагали "сдать" игру. Но когда играл в Украине, иногда казалось, что я участвую в странных матчах. Потому что на поле происходили непонятные вещи: человек просто забегал в штрафную и падал, а судья назначал пенальти. Хотя за минуту до этого не замечал стопроцентные фолы в другой штрафной.

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Я ничего не утверждаю: не слышал и не видел, чтобы кто-то брал деньги, и вообще не уверен, что это были договорные матчи. Но несколько раз мне казалось, что это они. Потому что в России, например, таких ощущений не было ни разу. Я уверен на сто процентов, что все было чисто", – заявил Ле Таллек в интервью Sport24.

Напомним, французский форвард выступал за Говерлу с 2012 по 2014 годы, после чего присоединился к Мордовии. Недавно 30-летний нападающий получил российский паспорт.

Как отличить договорной матч от честной игры