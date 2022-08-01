"Тарасову, як і іншим екс-партнерам з Локомотива, я скидав багато відео про війну. Він мені написав: "Як ти там, з тобою все гаразд? Навіщо ти мені це надіслав?". Я відповів: "Дімо, у нас війна". Він відписав стандартними фразами: "Війна – це погано, я проти війни". Кажу: "Це добре, що ти проти війни, але її розв'язав твій "ввічливий президент". Більше він не відповідав мені.

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Був один випадок, що ми з ним через це посварилися. Коли я побачив у нього цю футболку, то забрав її та сховав. Потім він її все ж таки знайшов і тихенько одягнув. Знав би я тоді, що станеться, то спалив би цю футболку прямо в роздягальні.

Погано, що вони такі зазомбовані. Дехто з Локомотива намагався мені щось доводити, коли був Майдан. Я їм одразу сказав: "Хлопці, вимкніть телевізор. Ви їздите до Європи, а не живете в юртах у Сибіру, ​​має ж у вас бути критичне мислення".

Мені страшно дивитися, як окупанти привозять до зруйнованого Маріуполя телеекрани і транслюють свою пропаганду. Ви краще воду привезіть людям, виродки! Цих усіх соловйових, кисельових, скабєєвих треба першим посадити на лаву підсудних у Гаазі разом із Путіним", – розповів Михалик у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що Тарас перебрався до московського клубу у 2013 році та покинув його аж через 6 років, у 2019-му.

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