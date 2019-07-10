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Екс-хавбек збірної Франції Гуркюфф отримав пропозицію із 3-го дивізіону

18:32 363 Читать на русском
Екс-хавбек збірної Франції Гуркюфф отримав пропозицію із 3-го дивізіону
Йоан Гуркюфф / AFP

Колишній півзахисник збірної Франції та низки місцевих клубів Йоан Гуркюфф може відновити активні виступи в клубі Національного чемпіонату Конкарно.

Відомий хавбек отримав пропозицію від скромного бретонського клубу, повідомляє Ouest France.

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Гуркюфф перебуває у статусі вільного агента після того, як взимку покинув аутсайдера Ліги 1 Діжон. У минулому сезоні в його активі лише 8 матчів у чемпіонаті Франції. Конкарно вже вийшов на 33-річного півзахисника з конкретною пропозицією, але Гуркюфф ще не відреагував на неї. За інформацією видання, він може оголосити про завершення кар'єри.

Йоан Гуркюфф найкращі роки провів у складі Ренна, Мілана, Бордо та Ліона. Зокрема, в складі "россонері" він здобув кубок Ліги чемпіонів-2007, а з Бордо оформив дубль у сезоні 2008/09. Також атакувальний хавбек здобув приз найкращому гравцю Франції у 2009 році.

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Йоан Гуркюфф Йоан Гуркюфф Франція Франція Франція Конкарно Конкарно
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