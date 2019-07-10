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Экс-хавбек сборной Франции Гуркюфф получил предложение из 3-го дивизиона

18:32 45 Читати українською
Экс-хавбек сборной Франции Гуркюфф получил предложение из 3-го дивизиона
Йоан Гуркюфф / AFP

Бывший полузащитник сборной Франции и ряда местных клубов Иоан Гуркюфф может возобновить активные выступления в клубе Национального чемпионата Конкарно.

Известный хавбек получил предложение от скромного бретонского клуба, сообщает Ouest France.

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Гуркюфф находится в статусе свободного агента после того, как зимой покинул аутсайдера Лиги 1 Дижон. В прошлом сезоне в его активе всего 8 матчей в чемпионате Франции. Конкарно уже вышел на 33-летнего полузащитника с конкретным предложением, но Гуркюфф еще не отреагировал на него. По информации издания, он может объявить о завершении карьеры.

Иоан Гуркюфф лучшие годы провел в составе Ренна, Милана, Бордо и Лиона. В частности, в составе "россонери" он завоевал кубок Лиги чемпионов-2007, а с Бордо оформил дубль в сезоне 2008/09. Также атакующий хавбек получил приз лучшему игроку Франции в 2009 году.

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Йоан Гуркюфф Йоан Гуркюфф Франция Франция Франция Конкарно Конкарно
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