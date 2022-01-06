Колишній опорний хавбек Шахтаря Фернандо може повернутись до Європи після вояжу в Китай.

Галатасарай вже почав вести переговори з представниками Фернандо, аби підписати бразильця вже цієї зими, повідомляє Fanatik.

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Турецький клуб пропонує гравцю контракт терміном на 1,5 роки. Якщо Фернандо погодиться, то за другу частину сезону 2021/22 заробить 750 тисяч євро, а за наступний – 1,5 млн євро.

Додамо, що бразилець з серпня 2021 року залишається без клубу після відходу з китайського Бейцзін Гоань. Також він встиг пограти за Греміо, Шахтар, Сампдорію та Спартак.

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