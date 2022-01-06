Экс-хавбек Шахтера близок к переходу в Галатасарай
16:40 - Читати українською
Бывший опорный хавбек Шахтера Фернандо может вернуться в Европу после вояжа в Китай.
Галатасарай уже начал вести переговоры с представителями Фернандо, чтобы подписать бразильца уже зимой, сообщает Fanatik.
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Турецкий клуб предлагает игроку контракт сроком на 1,5 года. Если Фернандо согласится, то за вторую часть сезона 2021/22 заработает 750 тысяч евро, а за следующий – 1,5 млн евро.
Добавим, что бразилец с августа 2021 остается без клуба после ухода из китайского Бэйцзин Гоань. Также он успел поиграть за Гремио, Шахтер, Сампдорию и Спартак.
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