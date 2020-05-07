Экс-хавбек Динамо признался, какой подарок сделал себе после победы на Евро

Полузащитник СК Днепр-1 Дмитрий Коркишко вспомнил победоносное для себя Евро-2009.

"Перед турниром была главная мысль – не опозориться. Мы играли дома, при своих болельщиках. В себе были уверены – у нас была серьезная команда, крутой коллектив, много ребят играют сейчас в хороших клубах.

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Звездные соперники Давид Де Хеа, Дэнни Уэлбек, Тьягу Алькантара – все они стали звездами после Евро. До чемпионата Европы они были такими же ребятами, как и мы. Почему из наших ребят у многих не получилось заиграть на высоком уровне? Может, менталитет, может – жизненные обстоятельства: травма, кому-то снесли голову первые деньги, кому-то любовь.

На том турнире самый ценный игрок – команда. Если есть коллектив и результат, то потом из этой команды вырастают лидеры. Важнейшим был матч со Швейцарией, после него почувствовали уверенность. Затем нас было не остановить. Сербия, Англия – мы их просто не заметили.

Сразу после чемпионата Европы купил себе машину – "Инфинити". Статус был уже другой – мастер спорта международного класса, надо было ездить на хорошем автомобиле", – сказал Коркишко в интервью изданию Sportarena.

Напомним, Дмитрий – воспитанник киевского Динамо. Находился в структуре клуба с 2007 по 2013 годы. Дебютировал в Премьер-лиге в составе Арсенала в марте 2010 года в матче против Карпат. Успел поиграть за Черноморец, Полтаву, белорусский Минск, турецкие Гиресунспорт и Хатайспор. С июля 2019 г. защищает цвета СК Днепр-1. Под руководством Юрия Калитвинцева триумфировал со сборной Украины U-19 на домашнем чемпионате Европы в Донецке в 2009 году.

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