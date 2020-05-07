Павлов: За хвилину у Ворсклі можна було заробити більше, ніж Марадона, Роналду чи Мессі

Титулований український тренер Микола Павлов розповів про рекордсменів тесту Купера у своїх колишніх командах.

"У мене був футболіст Дмитро Єсін, який вичавив з себе максимум, втратив свідомість, і я його оштрафували, оскільки він не добіг. Ну як оштрафувава – він просто не отримав премію. Це теж штраф.

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Хто був рекордсменом, хто дав максимум? У Ворсклі був Сергійко Вовкодав. Він в основному складі грав, але не так стабільно. Він пробіг 3670 метрів за 12 хвилин. У Маріуполі – Діма Мишньов був найкращим. У нього було 3350 метрів.

П'ять перших у мене в команді отримували по 200 доларів плюс, останні п'ять – по 100 мінус. А якщо рекорд клубу – по 300 доларів. За 4 тести футболіст міг заробити 1200 доларів, якби побив усі рекорди. За хвилину можна було заробити більше, ніж Тайсон, той що боксер, ніж Марадона, Роналду, Мессі", – сказав Павлов у програмі Трендець.

Нагадаємо, 65-річний Микола Павлов відомий своєю роботою у Дніпрі, Динамо, Іллічівці, Ворсклі та навіть провів кілька матчів біля керма збірної України.

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