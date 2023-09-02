Колишній хавбек Арсенала і Барселони погодився взяти участь у "матчі пам'яті Іллі Цимбаларя", який повинен відбутися на початку вересня у Москві. Сім'я легенди Чорноморця категорично проти цього ганебного заходу, а рідна Одеса постійно зазнає обстрілів з боку росіян. Втім, Глєб воліє не зважати на ці "нюанси".

Росіяни хизуються списком зірок на ганебний "матч пам'яті" Цимбаларя – переможці Євро і ЛЧ можуть заплямувати себе

– Російські ЗМІ повідомили, що ви братимете участь у "матчі памʼяті" Іллі Цимбаларя. Це правда?

– Рєбята, от чесно, у вас усе переводиться у політику. От зараз навіщо на цьому хайпувати, от скажіть? Тут ніякого політичного підґрунтя не було. Віддати данину поваги, запрошують зірок з-за кордону.

– Власне, тому і телефонуємо уточнити вашу позицію, враховуючи, що син і вдова Іллі проти цього матчу, і Росія регулярно обстрілює Одесу.

– Я навіть не знаю, що на це відповісти, от чесно. Блін. Мені важко. Проти – значить, треба, щоб виходили й розмовляли, спілкувалися (син та вдова Іллі Цимбаларя робили це публічно – прим. автора). Я думаю, що багато людей у Білорусі та Росії дуже поважають та цінять Іллю Цимбаларя як футболіста. Дуже талановитий, багато хто брав з нього приклад і розвивався, дивлячись на його гру, розумієте? Я чисто з поваги до такого футболіста зараз кажу. Якби це був хтось інший, я б дійсно... Я дивився на нього, радів, мої перші кроки були, дивлячись на нього. Є футболісти, які запамʼятовуються у дитинстві. Ілля Цимбалар – один із них, – виправдався Глєб у телефонній розмові з Tribuna.

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