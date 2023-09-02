Бывший хавбек Арсенала и Барселоны согласился поучаствовать в "матче памяти Ильи Цимбаларя", который должен состояться в начале сентября в Москве. Семья легенды Черноморца категорически против этого позорного мероприятия, а родная Одесса постоянно подвергается обстрелам со стороны россиян. Впрочем, Глеб предпочитает не учитывать эти "нюансы".

Россияне кичатся списком звезд на позорный "матч памяти" Цымбаларя – победители Евро и ЛЧ могут запятнать себя

– Российские СМИ сообщили, что вы будете участвовать в "матче памяти" Ильи Цимбаларя. Это правда?

– Ребята, вот честно, у вас все переводится в политику. Вот сейчас зачем на этом хайповать, вот скажите? Здесь никакой политической подоплеки не было. Отдать дань уважения, приглашают звезд из-за границы.

– Собственно поэтому и звоним уточнить вашу позицию, учитывая, что сын и вдова Ильи против этого матча, и Россия регулярно обстреливает Одессу.

– Я даже не знаю, что на это ответить, вот честно. Блин. Мне тяжело. Против – значит, надо, чтобы выходили и разговаривали, общались (сын и вдова Ильи Цимбаларя делали это публично – прим. автора). Я думаю, что многие в Беларуси и России очень уважают и ценят Илью Цимбаларя как футболиста. Очень талантливый, многие брали с него пример и развивались, глядя на его игру, понимаете? Я чисто из уважения к такому футболисту сейчас говорю. Будь это кто-то другой, я бы действительно... Я смотрел на него, радовался, мои первые шаги были, глядя на него. Есть футболисты, запоминающиеся в детстве. Илья Цимбалар – один из них, – оправдался Глеб в телефонном разговоре с Tribuna.

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