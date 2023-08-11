Екс-гравець Ман Юнайтед і збірної Франції розірвав контракт із новим клубом через 10 днів після підписання
07:30 - Читать на русском
Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Морган Шнайдерлін розірвав контракт із турецьким Коньяспором.
1 серпня Морган Шнайдерлін підписав із Коньяспором дворічний контракт у статусі вільного агента. Однак через 10 днів гравець попросив клуб про розірвання угоди "за сімейними обставинами", інформує офіційний Твіттер клубу.
Галатасарай підписав колишню зірку Шахтаря – він заробив 3 млн євро на підйомних
Турецький клуб пішов Моргану назустріч. Згідно з CNN Turk, француз і його сім'я не змогли адаптуватися в Туреччині. Повідомляється, що за цей час Шнайдерлін провів із Коньяспором 3-4 тренування.
Останнім клубом Шнайдерліна була Ніцца.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter