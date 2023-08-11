1 серпня Морган Шнайдерлін підписав із Коньяспором дворічний контракт у статусі вільного агента. Однак через 10 днів гравець попросив клуб про розірвання угоди "за сімейними обставинами", інформує офіційний Твіттер клубу.

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Турецький клуб пішов Моргану назустріч. Згідно з CNN Turk, француз і його сім'я не змогли адаптуватися в Туреччині. Повідомляється, що за цей час Шнайдерлін провів із Коньяспором 3-4 тренування.

Останнім клубом Шнайдерліна була Ніцца.