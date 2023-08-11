Экс-игрок Ман Юнайтед и сборной Франции расторг контракт с новым клубом спустя 10 дней после подписания
07:30 - Читати українською
Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Морган Шнайдерлен расторг контракт с турецким Коньяспором.
1 августа Морган Шнайдерлен подписал с Коньяспором двухлетний контракт в статусе свободного агента. Однако спустя 10 дней игрок попросил клуб о расторжении соглашения "по семейным обстоятельствам", информирует официальный Твиттер клуба.
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Турецкий клуб пошёл Моргану навстречу. Согласно CNN Turk, француз и его семья не смогли адаптироваться в Турции. Сообщается, что за это время Шнайдерлен провёл с Коньяспором 3-4 тренировки.
Последним клубом Шнайдерлена была Ницца.
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