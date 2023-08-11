1 августа Морган Шнайдерлен подписал с Коньяспором двухлетний контракт в статусе свободного агента. Однако спустя 10 дней игрок попросил клуб о расторжении соглашения "по семейным обстоятельствам", информирует официальный Твиттер клуба.

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Турецкий клуб пошёл Моргану навстречу. Согласно CNN Turk, француз и его семья не смогли адаптироваться в Турции. Сообщается, что за это время Шнайдерлен провёл с Коньяспором 3-4 тренировки.

Последним клубом Шнайдерлена была Ницца.