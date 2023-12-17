"Я поїхав здати деякі аналізи в Бразилію, щоб розвіяти свої сумніви. На щастя, ці дослідження виявилися хорошими, ці тести виявилися позитивними. Лікар сказав мені, що мені нема чого турбуватися про хрестоподібні зв'язки. Це дозволило мені заспокоїтися.

Я прагну спочатку повністю відновитися, а потім почати 2024 рік, уже думаючи про те, яким буде чемпіонат для Олімпії. Хочу спробувати його виграти, тому що цього 2023 року ми не вдало провели час, ми знаємо, що це, і ми повинні спробувати це змінити. Моя перша мета - добре відновитися, добре працювати з клубом, чого нам не вдалося цього року. Ми страждали, і ми це усвідомлюємо.

Очевидно, з результатами гри ви починаєте думати про те, що таке національна збірна, адже також буде Кубок Америки. Якщо я почуваюся добре і у мене все добре в клубі, про це можна подумати", – цитує Дерліса Onefootball з посиланням на Tigo Sports.

Нагадаємо, кияни платили Базелю за Дерліса майже 9,5 млн євро, а Олімпії продали за 5 млн. Навіть цю суму довго довелося вибивати через суд, допоки у серпні цього року справу не закрили на користь українського клубу.