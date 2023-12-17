"Я поехал сдать некоторые анализы в Бразилию, чтобы развеять свои сомнения. К счастью, эти исследования оказались хорошими, эти тесты оказались положительными. Врач сказал мне, что мне нечего беспокоиться о крестообразных связях. Это позволило мне успокоиться".

Я стараюсь сначала полностью восстановиться, а затем начать 2024 год, уже думая о том, каким будет чемпионат для Олимпии. Хочу попробовать его выиграть, потому что в 2023 году мы не удачно провели время, мы знаем, что это, и мы должны попытаться это изменить. Моя первая цель – хорошо восстановиться, хорошо работать с клубом, чего нам не удалось в этом году. Мы страдали, и мы это осознаем.

По всей видимости, с результатами игры вы начинаете думать о том, что такое национальная сборная, ведь также будет Кубок Америки. Если я чувствую себя хорошо и у меня все хорошо в клубе, об этом можно подумать", – цитирует Дерлиса Onefootball со ссылкой на Tigo Sports.

Напомним, киевляне платили Базелю за Дерлиса почти 9,5 млн. евро, а Олимпии продали за 5 млн. Даже эту сумму долго пришлось выбивать через суд, пока в августе этого года дело не закрыли в пользу украинского клуба.