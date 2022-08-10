Кремонезе, який 14 серпня зірає перший матч у Серії А проти Фіорентини, оголосив про підписання Луки Лочошвілі. Грузин останні два роки виступав за австрійський Вольфберг, а тепер спробує свої сили в чемпіонаті Італії. Про перехід 24-річного центрбека Кремонезе повідомив на своєму офіційному сайті.

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Деталі угоди не вказані. Transfermarkt повідомив, що австрійський клуб отримав 1,6 млн євро. Свого часу Лочошвілі перебував у київському Динамо, але так і не зіграв жодного офіційного матчу.

Грузин встиг побувати в оренді у Динамо Тбілісі та Жиліні. У січні 2020-го перейшов у тбіліський клуб на правах вільного агента, а в серпні того ж року Вольфсберг заплатив за нього 200 тисяч євро. За австрійську команду Лочошвілі зіграв 69 матчів, забив 2 голи і віддав 1 асист. Успішні виступи дозволили центрбеку дебютувати за національну збірну Грузії, у складі якої він провів два матчі.

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