Іменитий нападник вирішив остаточно осісти в Мілані, куди перевозить свою сім'ю, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Раніше Ібра був змушений розриватися між Італією та Швецією, де мешкали його дружина Хелена та двоє синів. Зараз 40-річний ветеран проходить реабілітацію після операції на коліні. Златан ще точно не зіграє до початку наступного року, але все ж вирішив привезти сім'ю в Мілан. Його сини Максиміліан (15 років) та Вінсент (14 років) приєднаються до молодіжної системи "россонері", а батько допомагатиме поряд.

Нагадаємо, іменитий форвард продовжив контракт з Міланом ще на один сезон. Клуб налаштований запропонувати Ібрагімовічу посаду директора, якщо він таки вирішить вішати бутси на цвях наступного літа. Ймовірно, Златан не проти такого розвитку подій, тому будує довгострокові плани саме в Італії.

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