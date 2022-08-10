Кремонезе, который 14 августа сыграет первый матч в Серии А против Фиорентины, объявил о подписании Луки Лочошвили. Грузин последние два года выступал за австрийский Вольфберг, а теперь попробует свои силы в чемпионате Италии. О переходе 24-летнего центрбека Кремонезе сообщил на своем официальном сайте.

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Детали сделки не указаны. Transfermarkt сообщил, что австрийский клуб получил 1,6 млн евро. В свое время Лочошвили находился в киевском Динамо, но так и не сыграл ни одного официального матча.

Грузин успел побывать в аренде в Динамо Тбилиси и Жилине. В январе 2020-го перешел в тбилисский клуб на правах свободного агента, а в августе того же года Вольфсберг заплатил за него 200 тысяч евро. За австрийскую команду Лочошвили сыграл 69 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Успешные выступления позволили центрбеку дебютировать за национальную сборную Грузии, в составе которой он провел два матча.

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