Англієць приєднався до турецького клубу на правах оренди, повідомляє офіційний твіттер Касимпаши.

Челсі готується побити свій трансферний рекорд заради Холанда

У поточному сезоні Дрінквотер жодного разу не виходив у основному складі Челсі, виступаючи лише за дубль.

До цього Дрінквотер виступав за Астон Віллу на правах оренди, а піком його кар'єри є чемпіонство із Лестером у сезоні 2015/16.

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