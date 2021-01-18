Екс-гравець Челсі Дрінквотер продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини
16:14 - Читать на русском
Півзахисник Денні Дрінквотер підписав контракт із турецькою Касимпашею.
Англієць приєднався до турецького клубу на правах оренди, повідомляє офіційний твіттер Касимпаши.
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У поточному сезоні Дрінквотер жодного разу не виходив у основному складі Челсі, виступаючи лише за дубль.
До цього Дрінквотер виступав за Астон Віллу на правах оренди, а піком його кар'єри є чемпіонство із Лестером у сезоні 2015/16.
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