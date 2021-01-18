Англичанин присоединился к турецкому клубу на правах аренды, сообщает официальный твиттер Касымпаша.

Челси готовится побить свой трансферный рекорд ради Холанда

В текущем сезоне Дринквотер ни разу не выходил в основном составе Челси, выступая лишь за дубль.

К этому Дринквотер выступал за Астон Виллу на правах аренды, а пиком его карьеры является чемпионство с Лестером в сезоне 2015/16.

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