Челсі готує пропозицію щодо норвезького форварда влітку та готовий побити свій трансферний рекорд.

Холанд може розірвати контракт із Борусією Д заради Барселони

За інформацією The Athletic, лондонці готові розпрощатись із сумою, більшою, ніж 80 млн євро. Саме стільки Челсі свого часу заплатив за Кепу та Хаверца. Додамо, що у контракті Холанда є клаусула у розмірі 75 млн євро, проте вона активується лише влітку 2022 року. До цього часу Борусія Д вимагатиме більшу суму.

До слова, Холанд провів 17 матчів у поточному сезоні у складі Борусії Д, записавши до свого активу 19 голів та 3 асисти.

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