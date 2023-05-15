Як інформує Sporza, посилаючись на франкомовну газету La DH, Кімоні загинув унаслідок нещасного випадку (ДТП).

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Бельгієць із конголезьким корінням був вихованцем Серена і дебютував в елітному бельгійському дивізіоні 1982 року. Через 5 років він привернув увагу своєю грою до Брюгге, куди і перейшов. У складі "синьо-чорних" атакувальний правий захисник став чемпіоном і дійшов до півфіналу Кубка УЄФА 1987/88, в якому поступився Еспаньйолу".

У 1987 році Серж Кімоні був викликаний тренером Гі Тісом до збірної Бельгії, але в матчі проти Люксембургу так і не дебютував.

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