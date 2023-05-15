Серж Кимони скончался в эти выходные в возрасте 58 лет.

Как информирует Sporza, ссылаясь на франкоязычную газету La DH, Кимони погиб в результате несчастного случая (ДТП).

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Бельгиец с конголезскими корнями был воспитанником Серена и дебютировал в элитном бельгийском дивизионе в 1982 году. Спустя 5 лет он привлёк внимание своей игрой Брюгге, куда и перешел. В составе "сине-черных" атакующий правый защитник стал чемпионом и дошел до полуфинала Кубка УЕФА 1987/88, в котором уступил Эспаньолу.

В 1987 году Серж Кимони был вызван тренером Ги Тисом в сборную Бельгии, но в матче против Люксембурга так и не дебютировал.

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