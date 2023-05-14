Український легіонер Роман Яремчук знову в обоймі основної команди.

Роман Яремчук повертається до заявки Брюгге на виїзний поєдинок Ліги Жупіле проти Антверпена, повідомляє прес-служба "чорно-синіх".

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Український нападник пропустив три останні матчі своєї команди: у клубі заявляли про хворобу гравця, хоча журналіст Віктор Вацко наполягав на конфлікті Романа зі спортивним директором.

Так чи інакше, вже сьогодні, 14 травня, українець матиме шанс проявити себе у поєдинку чемпіонату Бельгії. Зустріч з фландрійцями стартує о 14:30 за Києвом.

Нагадаємо, форвард обійшовся Брюгге у 17 млн євро. У поточному сезоні він провів за "чорно-синіх" 26 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

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