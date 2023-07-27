Екс-гравець Барселони втік із чемпіонату Росії в Саудівську Аравію – за нього заплатили 60 млн євро
00:10 - Читать на русском
Нападник Малком перебрався із Зеніта в Аль-Хіляль.
Аль-Хіляль опублікував анімаційний ролик, у якому проглядається напис "Ласкаво просимо, Малкоме". Бразильський форвард переїхав у чемпіонат Саудівської Аравії.
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Згідно з низкою різних ЗМІ, трансфер Малкома обійшовся саудівському клубу в 60 мільйонів євро. Річна зарплата футболіста складе 18 млн євро.
В Аль-Хілялі Малком виступатиме під 77-м номером. Раніше клуб також підписав угоди з Каліду Кулібалі, Сергєєм Мілінковічем-Савічем і Рубеном Невешем.
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