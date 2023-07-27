Аль-Хіляль опублікував анімаційний ролик, у якому проглядається напис "Ласкаво просимо, Малкоме". Бразильський форвард переїхав у чемпіонат Саудівської Аравії.

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Згідно з низкою різних ЗМІ, трансфер Малкома обійшовся саудівському клубу в 60 мільйонів євро. Річна зарплата футболіста складе 18 млн євро.

В Аль-Хілялі Малком виступатиме під 77-м номером. Раніше клуб також підписав угоди з Каліду Кулібалі, Сергєєм Мілінковічем-Савічем і Рубеном Невешем.

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