Екс-голова Бразильської конфедерації футболу засуджений до 4 років в'язниці за корупцію

Колишній президент футбольної Федерації Бразилії Жозе Марія Марін засуджений до чотирьох років ув'язнення у справі про корупцію в Міжнародній федерації футболу (ФІФА).

Суд в Нью-Йорку засудив колишнього президента Бразильської конфедерації футболу Хосе Марію Маріна до чотирьох років в'язниці в результаті розглядів у справі про корупцію в ФІФА, повідомляє AFP.

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Він був визнаний винним у змові з метою вимагання, фінансовому шахрайстві і відмиванні грошей. Про це повідомляє мін'юст США. У постанові американського суду також сказано, що Марін брав участь в злочинних змовах з метою отримання хабарів на мільйони доларів в обмін на рекламні і телевізійні права на різних турнірах.

Згідно з рішенням суду, Марін тепер повинен буде відшкодувати збиток у розмірі 3,3 мільйонів доларів і виплатити штраф у розмірі 1,2 мільйона доларів.

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