Экс-глава Бразильской конфедерации футбола приговорен к 4 годам тюрьмы за коррупцию

Бывший президент футбольной Федерации Бразилии Жозе Мария Марин приговорен к четырем годам заключения по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина к четырем годам тюрьмы в результате разбирательств по делу о коррупции в ФИФА, сообщает AFP.

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Он был признан виновным в сговоре с целью вымогательства, финансовом мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает минюст США. В постановлении американского суда также сказано, что Марин принимал участие в преступных сговорах с целью получения взяток на миллионы долларов в обмен на рекламные и телевизионные права на различных турнирах.

Согласно решению суда, Марин теперь должен будет возместить ущерб в размере 3,3 миллиона долларов и выплатить штраф в размере 1,2 миллиона долларов.

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