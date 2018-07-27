CAS не задовільнив апеляцію колишнього генерального секретаря ФІФА

CAS відхилив апеляцію колишнього генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію колишнього генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке на 10-річне відсторонення від футбольної діяльності, яку він подавав в лютому 2017 року, повідомляється в прес-релізі суду. Крім відсторонення від футболу CAS також залишив в силі штраф в розмірі 100 тисяч швейцарських франків.

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Нагадаємо, в 2015 році Вальке був відсторонений від своєї посади, яку він займав з 2007 року. Причиною цього стала його можлива причетність до нелегальних схем продажів квитків на ігри чемпіонату світу-2014, який проходив в Бразилії. У 2016 році комітет з етики усунув його від футбольної діяльності на 12 років, після чого термін був скорочений до 10 років. У 2017 році Вальке подав апеляцію.