"Решение должен принимать исключительно сам Андрей. Он должен прислушаться к себе. Если Пятов чувствует силы и желание, то не вижу никаких проблем. Для вратаря ключевым аспектом является опыт. А его у Пятова очень много.

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Посмотрите на Буффона, который старше Андрея. Я замечаю определенное сходство. Считаю, что Пятов принесет еще немало пользы не только своей игрой, но и советами. Это касается юного Анатолия Трубина в Шахтере и младших партнеров в сборной.

Когда я выходил на поле, то всегда переживал внутренний подъем, чувствовал определенный мандраж. Даже словами трудно передать, что именно творилось внутри. Я ждал эту игру. А когда провел несколько матчей во Второй российской лиге, то понял, что мне все это не интересно, поэтому решил закончить карьеру в 36 лет", – цитирует Левицкого Збірна 24.

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