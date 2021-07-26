Український голкіпер Андрій Кожухар став гравцем словацького клубу Земплін, інформує Transfermarkt.

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22-річний гравець перейшов у нову команду у статусі вільного агента. Подробиці угоди не повідомляються.

Нагадаємо, Кожухар – вихованець одеського Чорноморця, де й розпочав професіональну кар'єру у 2015 році. За головну команду "моряків" дебютував 10 листопада 2018 року у матчі УПЛ проти Десни. У червні 2020-го перейшов у латвійську Валмієру, яку покинув у січні 2021-го і весь цей час перебував без клубу. Виступав за юнацькі збірні України, а також провів чотири матчі за молодіжку. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

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