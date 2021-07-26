СК Дніпро-1 отримає пропозицію від Трабзонспора щодо форварда Артема Довбика, повідомляє Sabah.

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Очікується, що представник Суперліги озвучить свою пропозицію дніпрянам вже цього тижня. Зазначається, що нападник збірної України є пріоритетним трансфером для "бордово-блакитних", однак турки не боротимуться за 24-річного футболіста, якщо СК Дніпро-1 запросить дуже високу ціну. Резервним варіантом для турецького клубу є повернення у команду норвезького нападника Александера Сьорлота з РБ Лейпциг.

Нагадаємо, після Євро-2020 на Артема почалось справжнє полювання – інтерес до українця проявляли Гент, Андерлехт, Реал Сосьєдад, Марсель, Торіно, а також Динамо та Шахтар.

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