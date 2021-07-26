Украинский голкипер Андрей Кожухарь стал игроком словацкого клуба Земплин, информирует Transfermarkt.

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22-летний игрок перешел в новую команду в статусе свободного агента. Подробности сделки не сообщаются.

Напомним, Кожухарь – воспитанник одесского Черноморца, где и начал профессиональную карьеру в 2015 году. За главную команду "моряков" дебютировал 10 ноября 2018 года в матче УПЛ против Десны. В июне 2020-го перешел в латвийскую Валмиеру, которую покинул в январе 2021-го и все это время находился без клуба. Выступал за юношеские сборные Украины, а также провел четыре матча за молодежку. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

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