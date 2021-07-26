Экс-голкипер молодежной сборной Украины перебрался в чемпионат Словакии – последние полгода он оставался без футбола
Вратарь Андрей Кожухарь решил продолжить свои выступления за рубежом.
Украинский голкипер Андрей Кожухарь стал игроком словацкого клуба Земплин, информирует Transfermarkt.
Трабзонспор готовится сделать предложение по Довбику – турки будут торговаться на своих условиях
22-летний игрок перешел в новую команду в статусе свободного агента. Подробности сделки не сообщаются.
Напомним, Кожухарь – воспитанник одесского Черноморца, где и начал профессиональную карьеру в 2015 году. За главную команду "моряков" дебютировал 10 ноября 2018 года в матче УПЛ против Десны. В июне 2020-го перешел в латвийскую Валмиеру, которую покинул в январе 2021-го и все это время находился без клуба. Выступал за юношеские сборные Украины, а также провел четыре матча за молодежку. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.
"Вибач, що зіпсували тобі 2,5 роки кар'єри": фанати Селтіка засмучені продажем Шведа – для українця настає ключовий етап