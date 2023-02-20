Нападник Ворскли Родел Річардс, який перебував на перегляді в Чорноморці, на тривалий час залишився поза футболом.

Англієць взяв участь у контрольному поєдинку Чорноморця проти молодіжної команди одеситів (перемога дорослої команди з рахунком 6:0) та навіть відзначився забитим м'ячем.

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Втім, під час гри Річардс зазнав рецидиву пошкодження задньої поверхні стегна та не зможе грати до кінця сезону, повідомляє ТаТоТаке. Розташування Чорноморця покинув і Ілля Зубков, який захворів важкою формою COVID-19.

Цікаво, що Річардса на полі замінив тренер Чорноморця Олексій Антонов, який вийшов на поле на 70 хвилині, та встиг оформити дубль.

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