Товариський матч 20 02 2023

Динамо – Рига – 1:1

Голи: Царенко, 79 – Йоїч, 54

Динамо: Нещерет – Малиш (Караваєв, 46), Боль, Сирота (Дячук, 80), Вівчаренко (Дубінчак, 46) – Андрієвський, Яцик (Гармаш, 57) – Перріс (Беніто, 57), Царенко, Волошин – Супряга (Ванат, 57)

Жодного дня без спарингів. Після скандального матчу Динамо проти команди Монтелли та Беланда кияни помірялися силами із простішим суперником. Віце-чемпіон Латвії в лютому 2023 року видав серію з 5 перемог і нічиєї, зокрема здолав луганську Зорю (4:2). Натомість сьогодні команда Стипіча поступилася вірменському Ширакові. Свій наступний контрольний поєдинок команда Луческу планує провести у четвер, 23 лютого, проти латвійської Вальмієри.

Динамо – Рига: онлайн-трансляція матчу (відео)

Уже на 2 хвилині Андрієвський наварив, починаючи підіймати м'яч на своїй половині. Суперник легко перехопив, Боль не встиг погасити пожежу, але відвів опонента під гострий кут, відтак прицільного удару не вийшло. Купу часу вбивають латвійці фолами на обох краях. А ось українці жодної гостроти зі стандартів витиснути не можуть – всі подачі в боротьбу. Волошин і Вівчаренко також на рівному місці починають запускати передачі верхом. Можна було б зрозуміти, якби це мало якусь користь, а так просто легкі перехоплення для опонентів.

Андрієвський, Нещерет і Малиш роблять те саме. Бездумний виніс, міні-свічки замість надійніших пасів низом – і ось уже миттєва атака Риги з входженням у штрафний і ударом звідти. На 22 хвилині таки дочекалися ми першого удару від Динамо. Вівчаренко вкинув аут, Яцик обіграв суперника на лівому фланзі та пробив, увійшовши у штрафний. Невлучно, але за повної відсутності командної гри в пас хоча б цей індивідуальний спалах розбавляє картину повної безперспективності атаки. Ще й поблизу володінь Нещерета діра в опорній зоні. Спокійно прориваються і пробивають суперники, яким відчутно бракує якості на стадії завершення.

Утім, у Риги є хоча б якась організованість попереду. Тоді як у динамівців знову проходить хіба що індивідуальний рейд Яцика ліворуч зі змарнованим вирішальним пасом. Олександр ще й обігрався у стіночку на тому ж фланзі, дозволивши Вівчаренку прострілити. Знову без останнього слова, адже Супрягу в останній момент випередив захисник. Тримав, тримав нападник Динамо свого гравця на кутовому, а потім із незрозумілих причин побіг кудись убік. Це ще один удар, тепер уже головою. Щастить киянам, що збоїть приціл.

Волошин цікаво подав з кута поля на дугу, звідки Царенко бахнув з льоту - промах, але задум заслуговує позитивної оцінки. Черговий дальній удар Риги вище воріт. А почалося все з жахливої передачі Перріса на своїй половині та пасивності Андрієвського, якого дуже легко обіграли один в один. Спокійно комбінують латвійці під імітацією тиску киян, усе ближче підходять суперники в зоні Волошина, Яцика, Вівчаренка і Сироти. Як наслідок, дірою на межі воротарського дивом не скористався футболіст Риги. Банально пощастило Динамо, що опонент не влучив по м'ячу.

Андрієвський привозить кутовий під пресингом. Перріс і Яцик жахливо діють у відборі, м'яч без перешкод ходить у серці штрафного киян, де Реджинальдо розстрілює – Сирота блокує удар з кількох метрів. Просто жахливий тайм, чи не найгірший у виконанні Динамо на цьогорічних зборах. Більш ніж скромна Рига робила все, що хотіла. Тут вам і добротний високий пресинг, і комбінації, і проходи на дриблінгу. Тож велике щастя резервістів Луческу, що супернику не вистачало якості в безпосередній близькості до воріт.

Перріс провалюється в епізоді за епізодом. На початку другого тайму впав через технічний брак, намагаючись обіграти суперника. Пішла миттєва контра з ударом під ліву стійку. Рига настільки переважає за ударами й моментами, ніби це якийсь європейський гранд. Екс-хавбек Борусії Дортмунд і збірної Сербії Мілош Йоїч пробив головою у лівий кут, скориставшись черговим провалом лівого флангу Динамо, де вже Дубінчак дозволив супернику спокійно подати.

Гармаш запоров непоганий розіграш поспішним дальнім ударом. Це потягнуло за собою миттєву відповідь. Нещерет невдало вийшов далеко в поле, Боль підстрахував і вибив з порожніх воріт. З виходом Караваєва, Гармаша, Беніто і Ваната комбінаційна гра почала налагоджуватися. Денис став основним претендентом на прийом гострих передач та удар. Не забував досвідчений півзахисник і тягнути м'яч. В одному з епізодів це допомогло Царенку видати тонке закидання за спини в дотик, після якого Ванат перекидав голкіпера – захисник встиг вибити з порожніх воріт.

А на 74 новий тривожний дзвіночок біля своїх воріт. Ванат, Боль і Гармаш по черзі дозволили розігрувати у штрафному до вірного, тож знову лише фарт допоміг уникнути пропущеного гола. Нещерет парирує підступний удар зі штрафного, а снаряд вже прошмигнув було під стінкою. Потужний дальній постріл Андрієвського змушує вже голкіпера Риги видавати ефектний сейв. А на 79-й Динамо забило розкішний гол. Беніто на правому фланзі хитнув супернику і віддав у центр, де Ванат елегантно пропустив на Гармаша, а той вивів Царенка у центр штрафного. Антон майстерно розправився із захисником і більярдно покотив у лівий нижній кут.

Беніто знову знущально легко проходить правим краєм, Гармаш бачить його відкривання, але не дає у відповідь, а котить під удар Андрієвському. Денис чемно просить вибачення в нігерійця. Гармаш розігнав і останню атаку в матчі, Волошин продовжив, а Дубінчак прострілив на чужого. З виходом кількох досвідченіших гравців найбільше виграв Царенко, який видав блискучий майже асист на Ваната і тонко розібрався в гольовій ситуації. Однак Динамо не вистачило часу, аби покращити свою невтішну статистику товариських матчів: лише 6 перемог за 12 спарингів у 2023 році.