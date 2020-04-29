Екс-форвард Шахтаря: Лужний – божевільний, він нічого не пробачав

Колишній нападник Шахтаря, донецького Металурга та низки українських клубів Сергій Щищенко виділив найважчого суперника за свою кар'єру.

"Їх дуже багато було, адже я грав і правого півзахисника, і лівого, і форварда, і в центрі поля. Визначити найскладнішого суперника дуже важко.

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Напевне, це все ж Олег Лужний. Він – божевільний, дуже серйозний хлопець. Він нічого не пробачав, жорсткий. Він жив грою, сильно емоційний. Коли ти, молодий хлопець, потрапляєш під нього, треба мати нормальні нерви і характер, щоб не боятися його, продовжувати грати і показувати певний рівень. Радше за все, це він, дуже непростий опонент", – підсумував Щищенко в інтерв'ю YouTube-каналу Korabel TV sport production.

Нагадаємо, Лужний виступав за Динамо з 1989 по 1999 роки, після чого приєднався до лондонського Арсенала.

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