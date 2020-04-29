Экс-форвард Шахтера: Лужный – сумасшедший, он ничего не прощал

Бывший нападающий Шахтера, донецкого Металлурга и ряда украинских клубов Сергей Шищенко выделил самого тяжелого соперника за свою карьеру.

"Их очень много было, ведь я играл и правого полузащитника, и левого, и форварда, и в центре поля. Определить самого сложного соперника очень тяжело.

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Наверное, это все же Олег Лужный. Он – сумасшедший, очень серьезный парень. Он ничего не прощал, жесткий. Он жил игрой, сильно эмоциональный. Когда ты молодой парень, попадаешь под него, надо иметь нормальные нервы и характер, чтобы не бояться его, продолжать играть и показывать определенный уровень. Скорее всего, это он, очень непростой оппонент", – подытожил Шищенко в интервью YouTube-каналу Korabel TV sport production.

Напомним, Лужный выступал за Динамо с 1989 по 1999 годы, после чего присоединился к лондонскому Арсеналу.

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