"Півники" оформили перехід досвідченого форварда, повідомляє офіційний сайт клубу.

Екс-зірка УПЛ Матос повернувся на батьківщину

Варгас уклав із Атлетіко Мінейро 2-річний контракт. Тігрес отримав за 30-річного нападника орієнтовно 1,15 млн євро. Варгас уже має досвід виступів у Бразилії, адже в 2013-му виступав за Греміо на правах оренди з Наполі.

У сезоні 2020/21 Едуардо Варгас провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 асисти. У Європі чилієць також виступав за Валенсію, Квінз Парк Рейнджерс і Хоффенхайм, а в 2014 році навіть міг опинитися в донецькому Шахтарі.

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