"Петушки" оформили переход опытного форварда, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-звезда УПЛ Матос вернулся на родину

Варгас заключил с Атлетико Минейро 2-летний контракт. Тигрес получил за 30-летнего нападающего ориентировочно 1,15 млн евро. Варгас уже имеет опыт выступлений в Бразилии, ведь в 2013-м играл за Гремио на правах аренды из Наполи.

В сезоне 2020/21 Эдуардо Варгас провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. В Европе чилиец также выступал за Валенсию, Куинз Парк Рейнджерс и Хоффенхайм, а в 2014 году даже мог оказаться в донецком Шахтере.

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