У вирішальному матчі Мундіалю в Катарі збірна Аргентини під керівництвом Ліонеля Скалоні у серії післяматчевих пенальті здобула перемогу над Францією, ставши переможцем чемпіонату світу.

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44-річний наставник став лише третім тренером в історії, який привів свою команду до перемоги на чемпіонаті світу та в Кубку Америки (2021), повідомляє OptaJoe. Раніше це вдавалося лише наставникам збірної Бразилії – Маріо Загалло (ЧС-1970 та Кубок Америки-1997) та Карлосу Альберто Паррейрі (ЧС-1994 та Кубок Америки-2004).

Нагадаємо, Скалоні очолив збірну Аргентини у серпні 2018 року.

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