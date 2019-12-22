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Екс-форвард Динамо Мехмеді пригадав період співпраці з Андрієм Шевченком

14:01 351 Читать на русском
Екс-форвард Динамо Мехмеді пригадав період співпраці з Андрієм Шевченком
Адмір Мехмеді / Фото з відкритих джерел

Швейцарський нападник німецького Вольфсбурга, який свого часу захищав кольори київського Динамо, Адмір Мехмеді розповів про враження від спільних виступів з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

"У дитинстві моєю першою футболкою була футболка Мілана. Я був прихильником цієї команди протягом усієї своєї юності. Тепер, звичайно, я не такий, як раніше, але мені все ще подобається цей клуб.

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У Динамо мені довелося зіграти з легендою Мілана Андрієм Шевченком. Він дуже спокійний хлопець і чудова особистість. У нього була приголомшлива кар'єра. Коли я опинився в Динамо, Шевченко проводив останні півроку своєї професійної кар'єри. Пам'ятаю, що він вже не прискорювався так, як це вдавалося йому в молодості", – розповів Мехмеді виданню T-Online.

Нагадаємо, Адмір Мехмеді перейшов у Динамо в січні 2012 року зі швейцарського Цюріха за 3,5 млн євро. У липні 2014 року кияни продали форварда Фрайбургу за 6 млн євро.

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Адмір Мехмеді Адмір Мехмеді Динамо Динамо Вольфсбург Вольфсбург Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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