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Екс-форвард Челсі Ремі приєднався до новачка Серії А

1 липня 14:47 - Читать на русском
Екс-форвард Челсі Ремі приєднався до новачка Серії А
Лоїк Ремі в оточенні Індзагі, босів Беневенто та агента / фото з відкритих джерел

Французький форвард Лоїк Ремі продовжить кар'єру в італійському Беневенто.

Лоїк Ремі підписав контракт з італійським Беневенто, стверджує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Філіппо Індзагі вивів Беневенто в Серію А за сім турів до фінішу – провали конкурентів забезпечили титул чемпіона

Зазначимо, що клуб поки не підтвердив інформацію офіційно. Додамо, що Беневенто під керівництвом Індзагі заробив підвищення у класі, ставши переможцем Серії B.

До слова, Ремі провів 30 поєдинків у складі французького Лілля, записавши до свого активу 14 голів.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус

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Теги
Трансфери Італія Беневенто Беневенто Лоїк Лоїк Ремі
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