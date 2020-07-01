Екс-форвард Челсі Ремі приєднався до новачка Серії А

Лоїк Ремі в оточенні Індзагі, босів Беневенто та агента / фото з відкритих джерел

Французький форвард Лоїк Ремі продовжить кар'єру в італійському Беневенто.

Лоїк Ремі підписав контракт з італійським Беневенто, стверджує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначимо, що клуб поки не підтвердив інформацію офіційно. Додамо, що Беневенто під керівництвом Індзагі заробив підвищення у класі, ставши переможцем Серії B.

До слова, Ремі провів 30 поєдинків у складі французького Лілля, записавши до свого активу 14 голів.

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