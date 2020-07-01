Экс-форвард Челси Реми присоединился к новичку Серии А

Лоик Реми в окружении Индзаги, боссов Беневенто и агента / фото из открытых источников

Французский форвард Лоик Реми продолжит карьеру в итальянском Беневенто.

Лоик Реми подписал контракт с итальянским Беневенто, утверждает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Филиппо Индзаги вывел Беневенто в Серию А за семь туров до финиша – провалы конкурентов обеспечили титул чемпиона

Отметим, что клуб пока не подтвердил информацию официально. Добавим, что Беневенто под руководством Индзаги заработал повышение в классе, став победителем Серии B.

К слову, Реми провел 30 поединков в составе французского Лилля, записав в свой актив 14 голов.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус