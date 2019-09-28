Екс-динамівець Морозенко покинув Верес – клуб цікаво пояснив припинення співпраці

Головний тренер Вереса Юрій Вірт повідомив про відхід колишнього гравця Динамо Євгена Морозенка з клубу.

"Євген Морозенко – індивідуально сильний гравець зі своїм ігровим почерком. Впевнений, він зможе грати на найвищому рівні. Бажаю йому знайти свою команду. В народному клубі Верес не все у нього виходило так, як хотів клуб і сам гравець.

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Ми дійшли згоди, що Євгену потрібні нові виклики. А наші цілі незмінні – перемога у кожній грі. Команда готується до дуже важливої гри з Поділлям. У нас є колектив, який готовий працювати на результат", – передає слова Вірта в коментарі офіційному сайту Вереса.

Додамо, що наразі триває юридичне завершення процедури дострокового припинення контракту. Це викликано тим, що у гравця і тренерського штабу різне бачення тактики і організації гри на футбольному полі.

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Відзначимо, що Морозенко приєднався до Вереса в липні цього року. До цього Євген виступав за Динамо, Говерла, Олександрію, Олімпік та Чорноморець.