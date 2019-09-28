Экс-динамовец Морозенко покинул Верес – клуб интересно объяснил прекращение сотрудничества

Главный тренер Вереса Юрий Вирт сообщил об уходе бывшего игрока Динамо Евгения Морозенко из клуба.

"Евгений Морозенко – индивидуально сильный игрок со своим игровым почерком. Уверен, он сможет играть на высоком уровне. Желаю ему найти свою команду. В народном клубе Верес не все у него получалось так, как хотел клуб и сам игрок.

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Мы договорились, что Евгению нужны новые вызовы. А наши цели неизменны – победа в каждой игре. Команда готовится к очень важной игре с Подольем. У нас есть коллектив, который готов работать на результат", – передает слова Вирта в комментарии официальному сайту Вереса.

Добавим, что сейчас идет юридическое завершение процедуры досрочного прекращения контракта. Это вызвано тем, что у игрока и тренерского штаба разное видение тактики и организации игры на футбольном поле.

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Отметим, что Морозенко присоединился к Вересу в июле этого года. До этого Евгений выступал за Динамо, Говерла, Александрию, Олимпик и Черноморец.