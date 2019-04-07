Екс-динамівець Мбокані голом та асистом допоміг Антверпену перемогти на виїзді Андерлехт Макаренка

Андерлехт без Євгена Макаренка вдома програв Антверпену, голом та асистом відзначився колишній нападник Динамо Дьємерсі Мбокані.

Бельгія. Про ліга, верхня шістка, 3 тур

Андерлехт – Антверпен – 1:2

Голи: Геркенс, 33 – Ламкель Зе, 39, Мбокані, 84

Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю Маліновського

Андерлехт у матчі 3 туру верхньої шістки вдома приймав Антверпен. Господарі відкрили рахунок зусиллями Геркенса, але потім за справу взявся екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані. Спочатку конголезець віддав гольову передачу на Ламкеля Зе, а під кінець зустрічі відзначився сам.

Антверпен набрав 31 очко і перебуває на 4 позиції, тоді як Андерлехт на 5 сходинці з 26 пунктами в активі.