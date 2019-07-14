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Едмар пригадав, як грав проти Лемпарда у складі збірної України – потужна доза ностальгії

11:05 320 Читать на русском
Едмар пригадав, як грав проти Лемпарда у складі збірної України – потужна доза ностальгії
Едмар / фото із соцмереж

Колишній півзахисник збірної України Едмар не забуває про свої виступи за національну команду.

Легенда харківського Металіста у своєму Instagram опублікував фото з Френком Лемпардом, зроблене під час матчу національних збірних.

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Нагадаємо, у відборі на ЧС-2014 Україна та Англія виступали у групі Н. "Синьо-жовті" посіли підсумкове 2-е місце і у матчах плей-офф драматично поступилися Франції.

До слова, наразі Едмар проживає в США, де захищає кольори аматорського клубу Харрікейн. Лемпард нещодавно став головним тренером Челсі.

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Теги
Едмар Едмар Френк Лемпард Френк Лемпард Збірна України
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