Челсі здобув першу перемогу під керівництвом Лемпарда – відео голів поєдинку проти Сент-Патрікса – 4:0

Англія — 19:50 831
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Зінченко з Манчестер Сіті вирушить в турне Азією – Гвардіола не взяв двох конкурентів українця
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"Керівництво Атлетіко вчинило недобросовісно", – адвокат Грізманна розніс мадридців за намір судитися з БарселоноюІспанія — 19:00 499
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Аталанта узгодила трансфер Маліновського, – Ді МарціоІталія — 16:49 4646
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Динамо – Брентфорд: нульова нічия на завершення зборів, проблеми з виходом в атаку та креативом, фейли ШабановаУкраїна — 16:10 2821
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Лунін подружився з конкурентом і зірковим новачком Реала, став жертвою техніки Браїма, а завершив день Зідана тріумфомІспанія — 13:30 7829