Челсі здобув першу перемогу під керівництвом Лемпарда – відео голів поєдинку проти Сент-Патрікса – 4:0

Лондонський Челсі в товариському матчі здобув розгромну перемогу над ірландським Сент-Патрікс Атлетік (4:0).

Товариський матч

Сент-Патрікс – Челсі – 0:4

Голи: Маунт, 14, Емерсон, 31, Жиру, 67, 88

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Підопічні Френка Лемпарда здобули легку перемогу, забивши у ворота суперника по два голи у кожному із таймів. На 14-й хвилині Мейсон Маунт рахунок відкрив, на 31-й відзначився Емерсон, а в другому таймі дубль оформив Олів'є Жиру.

Для Лемпарда ця перемога стала першою у статусі головного тренера Челсі. 10 липня "сині" зіграли внічию з ірландським Богеміаном (1:1).

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