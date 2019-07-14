Эдмар вспомнил, как играл против Лэмпарда в составе сборной Украины – мощная доза ностальгии

Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар не забывает о своих выступлениях за национальную команду.

Легенда харьковского Металлиста в своем Instagram опубликовал фото с Фрэнком Лэмпардом, сделанное во время матча национальных сборных.

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Напомним, в отборе на ЧМ-2014 Украина и Англия выступали в группе Н. "Сине-желтые" заняли итоговое второе место и в матчах плей-офф драматично уступили Франции.

К слову, сейчас Эдмар проживает в США, где защищает цвета аматорского клуба Харрикейн. Лэмпард недавно стал главным тренером Челси.

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